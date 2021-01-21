Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Отношения между нашими странами в последние годы имеют очень позитивную динамику. Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне. За последние 3 года состоялось 5 визитов президентов Туркменистана и Азербайджана, взаимных визитов. В рамках этих визитов было подписано было подписано более 50 документов. Для сравнения скажу, что за всю историю наших взаимоотношений было подписано более 100 документов, из которых половина подписана за 3 года. Самое отрадное заключается в том, что они все выполняются, и в том числе договоренности, которые мы достигли по сотрудничеству в энергетической сфере. Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия. Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов»,- отметил глава государства.