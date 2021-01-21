Президент Ильхам Алиев: Каспийское море – море мира и добрососедства

БАКУ/Trend/ - Каспийское море – море мира и добрососедства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Конечно же, хотел бы особо отметить поступательное развитие Туркменистана под Вашим, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, мудрым руководством. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития, решения важнейших задач социальной жизни, инфраструктурных проектов, которые не ограничиваются границами Вашего государства. Я знаю о Вашей инвестиционной политике и в сопредельных государствах. Без этого сегодня реализовать проект Лапис-Лазули было бы невозможно. Я не знаю, может быть, многие не знают, что именно в результате мудрой политики Туркменистана по инвестициям в соседний Афганистан была построена железная дорога, которая сегодня обеспечивает доставку грузов из Афганистана через Туркменистан, Азербайджан и далее. Поэтому хотел бы отметить сегодня, что именно наши общие подходы к сотрудничеству со странами региона и решение вопросов, которые важны и для нас, и для наших соседей, создают совершенно новые реалии. Каспий, как Вы отметили, - это море добрососедства, море сотрудничества. Сегодня мы, две независимые энергетические державы, вносим еще один вклад в дело укрепления сотрудничества на Каспии. Уверен, что Каспий, - хотя он является естественной границей между нашими странами, - будет и дальше объединять наши страны и народы. Пользуясь случаем, хотел бы просить Вас передать братскому народу Туркменистана наилучшие пожелания процветания, развития, мира и благополучия»,- отметил глава государства.