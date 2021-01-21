Подписание меморандума знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии - Бердымухамедов

Политика 21 января 2021 17:30 (UTC+04:00)
Подписание меморандума знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии - Бердымухамедов

БАКУ/Trend/ - Сегодня в традиционно дружественных, братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Этот документ стал результатом проведенной нашими странами большой многолетней работы, нацелен на упрочение сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе Каспийского моря самых благоприятных условий для развития устойчивой энергетики, широкого и взаимовыгодного международного партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в формате видеоконференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с подписанием Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Безусловно, подписание меморандума знаменует собой и принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международно-правовой базе и создаются дополнительные серьезные стимулы для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной и долгосрочной основе, дается мощный толчок развитию и динамичному росту национальных экономик наших стран, то есть созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни людей.

Сегодня отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности.

Важнейшим направлением туркмено-азербайджанского сотрудничества является и взаимодействие по каспийской тематике. Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспийского моря в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и эффективного партнерства», - сказал Бердымухамедов.

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