В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан последовательно развивают отношения по самому широкому спектру направлений – Бердымухамедов

БАКУ/Trend/ - В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан последовательно развивают отношения по самому широкому спектру направлений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи в формате видеоконференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, прежде всего, поздравляю Вас и всех наших азербайджанских братьев с подписанием исторического документа – Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Это поистине знаковое событие в жизни наших стран и народов нацелено на укрепление дружбы и сотрудничества. В течение многих лет Туркменистан и Азербайджан как два независимых государства последовательно развивают отношения по самому широкому спектру направлений. Следует подчеркнуть, что основу эффективных двусторонних связей составляет открытый, конструктивный и дружеский политический диалог, сложившийся на самом высоком государственном уровне. В ходе наших с Вами регулярных встреч обсуждаются важные темы, касающиеся как расширения двустороннего партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Безусловно, результаты таких контактов становятся предметом дальнейшей работы правительств и внешнеполитических ведомств двух государств. В этом контексте хотел бы с удовлетворением отметить активизацию деятельности туркменских и азербайджанских государственных структур, то есть, ответственных за выполнение достигнутых на уровне президентов договоренностей. И это, в свою очередь, должно стимулировать обе стороны к поиску и реализации новых идей и инициатив, направленных на использование огромных потенциальных возможностей в туркмено-азербайджанском сотрудничестве.

Возвращаясь к значимости подписанного меморандума, хочу еще раз обратить Ваше внимание на то, что этот документ открывает и принципиально новый этап партнерства Туркменистана и Азербайджана в стратегическом направлении - в энергетической сфере. Для этого у нас есть все необходимое - и политическая воля, и высокий уровень технической и технологической оснащенности, высококвалифицированные кадры и огромный опыт работы в нефтегазовой отрасли. Однако главным залогом совместной успешной деятельности на Каспии служат наши крепкие братские узы, существующие в течение многих веков между туркменским и азербайджанским народами. Здесь я хочу особо подчеркнуть вклад обоюдного стремления Туркменистана и Азербайджана к созданию в Каспийском регионе атмосферы прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. Именно в результате высокой политической и дипломатической активности наших двух стран в последние десятилетия стало возможным проведение на регулярной основе саммитов и других высоких форумов прикаспийских государств и была создана современная, отвечающая нынешним и будущим потребностям прибрежных стран международно-правовая база, определяющая основные параметры многостороннего взаимодействия на Каспийском море в таких важных областях, как безопасность, экономика и экология. И думаю, что во многом это стало возможным благодаря высокому уровню взаимопонимания между Туркменистаном и Азербайджаном и общности наших подходов к решению всех вопросов каспийской проблематики», - отметил Президент Туркменистана.