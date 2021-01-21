Меморандум по месторождению "Достлуг" имеет историческое значение – депутат

БАКУ /Trend/ - Каспийское море – это море мира, дружбы, добрососедства и сотрудничества. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная прикаспийскими государствами 12 августа 2018 года, сформировала новый формат сотрудничества на Каспии.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

По его словам, если до подписания Конвенции между прикаспийскими странами были разногласия по поводу освоения морского дня, то эта проблема уже решена.

"В частности, не разрабатывалось обнаруженное нашими нефтяниками в общей части азербайджано - туркменского сектора Каспийского моря и обладающее большими запасами углеводородов месторождение, именуемое в Азербайджане "Кяпаз", а в Туркменистане – "Сардар". Это месторождение уже называется "Достлуг", и 21 января 2021 года между правительствами Азербайджана и Туркменистана подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с совместной разведкой, разработкой и освоением этого месторождения.

Подписанный Меморандум имеет большое историческое значение для наших стран. Азербайджан и Туркменистан – дружественные страны общего происхождения, они понимают друг друга даже на своем родном языке. Я бы назвал этот совместный меморандум символом укрепления дружественных отношений между нашими странами", – подчеркнул Азер Бадамов.

Депутат также отметил, что Туркменистан и Азербайджан поддерживают друг друга на международных площадках и занимают одинаковую позицию в плане создания новых международных транспортных коридоров.

"Формирование формата содействия на Каспии будет способствовать дальнейшему сближению наших стран. Месторождение "Достлуг" имеет большие запасы нефти и газа. У Азербайджана есть трубопроводы, которые позволяют экспортировать углеводородные ресурсы в Европу, и они будут играть ключевую роль в транспортировке нефти и газа, добываемых на этом месторождении.

Разумеется, транзитные перевозки – это дополнительный доход для экономики нашей страны. В частности, разработка месторождения "Достлуг" означает, что Азербайджан и Туркменистан будут получать выгоду от одного и того же месторождения. Азербайджанские нефтяники имеют колоссальный опыт добычи нефти и газа в Каспийском море, у них есть технологии, позволяющие добывать углеводородные ресурсы с дна моря. Считаю, что совместная разработка месторождения "Достлуг" сыграет ключевую роль в совместном с Туркменистаном освоении новых месторождений на Каспии", – добавил Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)