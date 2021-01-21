Признание Пашиняна опровергло абсурдные заявления официальных лиц Армении о том, что Шуша принадлежит им - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Сказанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном о Шуше в ответ на вопросы депутатов парламента этой страны вызвало в Армении большой резонанс.

Отвечая на вопрос депутата от фракции "Процветающая Армения" Наиры Зограбян, Пашинян сказал, что Шуша до конфликта имела свыше 90 процентов азербайджанского населения. Далее армянский премьер задался вопросом по поводу армянского статуса города Шуша с таким высоким процентом азербайджанского населения.

Данный вопрос в четверг прокомментировал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Общественного объединения азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев. По его словам, численность азербайджанского населения города Шуша никогда не опускалась ниже 98-99 процентов.

Он отметил, что основоположником города является создатель и первый правитель Карабахского ханства Панах Али-хан.

"Азербайджанцы всегда жили в Шуше, и Президент Азербайджана не случайно объявил её культурной столицей Азербайджана. Весь мир уже знает, что Шуша - азербайджанский город. Признание Пашиняна в лишний раз опровергло абсурдные заявления некоторых официальных лиц Армении о том, что Шуша принадлежит им, показав, что они были ничем иным, как самообманом.

Как человек, живший в Шуше до 12 лет, могу сказать, что азербайджанцы всегда были счастливы там. В Шуше жили и творили наши мыслители, известные композиторы. Такой видный государственный деятель нашего народа, как Ахмед бек Агаоглу, являющийся также одним из известных представителей азербайджанской литературы, открыв французскую национальную школу в Шуше, познакомил город с образцами европейской культуры. Все это исторические и культурные факты. Никто не может этого отрицать и приводить какие-либо аргументы против данных фактов", - добавил Турал Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)