Попытка выдать террористов за военнопленных – очередная безуспешная ложь Армении

БАКУ /Trend/ - Террористические группировки, отправленные Арменией в Карабах после завершения боевых действий между Азербайджаном и Арменией, пытались совершить ряд провокаций.

Как передает в четверг Trend, группа из 62 армянских террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, была задержана и передана следствию.

По официальной информации, все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для службы в Вооруженных силах Армении и размещены на территории Азербайджанской Республики для совершения саботажа и актов терроризма против военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и его гражданского населения.

В результате провокаций этих террористических группировок среди военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей были убитые и раненые.

Но почему эти террористы были отправлены в Азербайджан после подписания заявления от 10 ноября и прекращения боевых действий?

Основная цель проникновения террористов - диверсантов на территорию Азербайджана – совершение провокаций. Однако эти группы были полностью нейтрализованы силовыми структурами Азербайджана.

Озвучивающие сегодня в армянских СМИ разные мнения и противоречивые цифры официальные лица Армении пытаются использовать этих террористов в иных целях. Некоторые официальные лица Армении утверждают, что задержаны 62 человека, зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян говорит о 115-ти, экс-министр безопасности Давид Шахназарян – о 235-ти задержанных. Пользователи армянских социальных сетей пишут, что задержано более 500 армянских военнослужащих. Армянские власти хотят, чтобы все они были освобождены.

Какова официальная позиция Азербайджана по этому поводу?

Азербайджан открыто заявлял на различных официальных уровнях, что 14 декабря 2020 года в соответствии со своим обязательством азербайджанская сторона передала противоположной стороне 44 армянских военнопленных по принципу "всех на всех". Лица, освобождения которых сегодня требует Армения, не имеют никакого отношения к военнопленным. Эти люди были отправлены Арменией для осуществления подрывной и террористической деятельности после прекращения боевых действий, т.е. ноябрьского заявления.

Тот факт, что эти люди были отправлены в Азербайджан не во время войны, а после окончания боевых действий, подтверждают и российские официальные лица

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: "Туда [в Гадрутский район Азербайджана] в конце ноября была направлена большая группа армянских военнослужащих - призывников. Они попали в плен в начале декабря – 62 человека".

Каким образом этот вопрос должен быть урегулирован в соответствии с международным гуманитарным правом?

Согласно положениям Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны, члены террористической подрывной группы, совершившие конкретное преступление, не могут считаться военнопленными. Таким образом, тех, кем манипулирует Армения и требует их возвращения, нельзя считать военнопленными. Они диверсанты и террористы, и азербайджанская сторона нейтрализовала их именно в этом статусе.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)