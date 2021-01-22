Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО)

Политика 22 января 2021 23:01 (UTC+04:00)
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армяне за время оккупации исторических земель, населенных азербайджанцами, разграбили материальные и национально-духовные памятники.

Карабахское бюро Trend сообщает, что в городе Зангилан было полностью разрушено кладбище. Могилы были вскрыты, а тела умерших извлечены, так как предполагалось найти золотые зубы. Со всего кладбища армяне также сняли белые и черные мраморные надгробия.

Отметим, что на территории Зангиланского района расположены: один город, 6 поселков и 78 сел. Зангиланский район был оккупирован агрессором Арменией 29 октября 1993 года. В Зангилане была разрушена мечеть, которая, как полагают, была построена в период Сефевидов в 17-18 веках. Её размеры составляли 12 на 20 м, внутри был алтарь и ниша. При строительстве в основном использовался местный известняк. Мечети были также в селах: Бартаз, Собу, Бахарлы, Гыраг Мушлан, Малаткешин-Шафибейли и в поселке Миндживан Зангиланского района.

В ближайшее время будет представлен обширный видеоматериал, подготовленный Trend TV из Зангилана.

(Редактор: Наталья Кочнева)

Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Image
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армяне в поисках золотых зубов разрушили все могилы - Trend TV в Зангилане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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