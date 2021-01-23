В Азербайджане совершенствуется управление Государственной нефтяной компанией – Указ(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

В распоряжении говорится, что в целях повышения эффективности в деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в рамках требований передовой практики и современного управления, а также совершенствования управления с учетом современных стандартов корпоративного управления:

– создается Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) для осуществления общего управления и контроля за деятельностью SOCAR;

– определяется, что Наблюдательный совет состоит из семи членов, включая назначаемого и освобождаемого от должности Президентом Азербайджана председателя.

Согласно документу, в рамках осуществления полномочий общего собрания SOCAR на Президента Азербайджана возлагаются полномочия по реорганизации и ликвидации SOCAR, а также назначению и освобождению от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа SOCAR.

При согласовании с Президентом Азербайджана, следующие полномочия возложены на Азербайджанский инвестиционный холдинг:

– утверждение устава и структуры SOCAR, определение размера уставного капитала;

– утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности SOCAR, распределение прибылей и убытков;

– утверждение дивидендной политики SOCAR;

– принятие решения о выпуске ценных бумаг SOCAR;

– принятие решения о заключении сделки (сделки особого значения) на сумму, превышающую 25 процентов стоимости чистых активов SOCAR, и сделки на основании заключения независимого аудитора с соответствующим лицом, стоимость которой составляет 5 и более процентов от стоимости активов SOCAR.

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