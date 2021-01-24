Село Джомерд Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Джомерд Кельбаджарского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
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