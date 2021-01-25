Органы юстиции Азербайджана возобновляют деятельность в освобожденных районах

БАКУ /Trend/ - В результате контрнаступления азербайджанской армии в ответ на провокации Армении и решимости главы государства была написана славная история нашего государства.

Как передает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции в министерстве юстиции сказал заместитель начальника организационно-контрольного управления министерства, исполняющий обязанности начальника Управления юстиции Карабахского региона Субхи Кязымов.

Он сказал, что министерство юстиции Азербайджана проделало большую работу по информированию мировой общественности о военных преступлениях Армении.

"Информация была разослана примерно 70 международным организациям. Европейский суд по правам человека и другие международные организации в видеоформате были проинформированы об оккупации 20 процентов территории Азербайджана, изгнании наших соотечественников со своих земель и совершенных против Азербайджана преступлениях. Также в соответствии с поручением главы государства в связи с управлением на освобожденных территориях начали работу соответствующие ведомства. Приказом министра юстиции 12 ноября 2020 года было создано Карабахское региональное управление юстиции. В ходе боевых действий работники юстиции добровольно перечислили на нужды армии средства в размере 2,5 миллионов манатов. Часть сотрудников органов юстиции добровольно приняла участие в боевых действиях", - добавил Кязымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)