Президент Ильхам Алиев: Мы владеем крупнейшим флотом на Каспии

БАКУ /Trend/ - Мы модернизировали Каспийское пароходство, владеем крупнейшим флотом на Каспии, который ежегодно пополняется новыми судами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Бакинский международный морской торговый порт играет неоценимую роль в организации грузоперевозок на Каспийском море. Во-первых, мы вывели порт за пределы города Баку. Это позитивно отразилось на экологической ситуации в Баку, в то же время создана новая зона отдыха. Ввод в строй в Аляте самого современного морского торгового порта значительно повысил наши возможности», - сказал глава государства.