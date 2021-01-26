Азербайджан передал армянской стороне тела около 1200 военнослужащих – Хикмет Гаджиев (версия 4)

(первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал армянской стороне тела почти 1200 военнослужащих.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий Отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы в ходе онлайн-семинара, посвященного итогам армяно-азербайджанской войны и перспективам регионального сотрудничества в постконфликтный период, сообщает во вторник Trend.

Семинар был проведен Евразийским центром при одном из влиятельных "мозговых" центров Вашингтона – "Атлантическом совете ("Atlantic Council").

Модератором мероприятия был директор Евразийского центра при «Атлантическом совете», экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Хикмет Гаджиев отметил, что в результате 44-х дневной войны между Арменией и Азербайджаном был отменен незаконный «статус-кво», которым Армения злоупотребляла последние 26 лет, и после этого противостояние на Южном Кавказе должно быть трансформировано в сотрудничество и региональную интеграцию.

Отвечая на вопрос о том, какая сторона начала военные операции в сентябре 2020 года, помощник Президента подчеркнул, что для выяснения причин последнего вооруженного конфликта необходимо рассмотреть условия, которые привели к войне.

После встречи лидеров Армении и Азербайджана в Душанбе Президент Ильхам Алиев, продемонстрировав доброе намерение, разрешил, чтобы премьер-министр Армении вернулся к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта после достижения стабильности в Армении, но армянский премьер, злоупотребив этим намерением, начал выступать с националистическими обращениями, в том числе, во время незаконной поездки на оккупированные тогда территории Азербайджана заявил: «Арцах» (Карабах - ред.) – Армения и точка».

Кроме этих абсурдных заявлений Пашиняна, министр обороны Армении Тоноян на встрече с армянской диаспорой в США сообщил о доктрине «новой войны за новые территории».

Все эти заявления, и вдобавок к этому, вооруженные провокации армянской стороны в Товузском районе в июле прошлого года, целенаправленный артиллерийский обстрел гражданских объектов Азербайджана и позиций азербайджанской армии в сентябре привели к тому, что азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всему фронту, чтобы обеспечить выполнение четырех известных резолюций Совета Безопасности ООН и восстановить территориальную целостность Азербайджана.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что во время вооруженной фазы конфликта Азербайджан неоднократно заявлял, что готов прекратить военные операции с условием того, чтобы Армения незамедлительно представила график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Но этого не произошло, и, наконец, после того, как в ноябре был освобожден город Шуша и другие территории Азербайджана, Ереван был вынужден принять условия Баку.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает «открытый диалог и коммуникацию» с контингентом российских миротворцев, добавив,что представители этого контингента профессионально выполняют свою работу.

В ответ на вопрос об армянских военнопленных, помощник Президента Азербайджана заявил, что целью 62 вооруженных армян, перешедших государственную границу Азербайджана после подписания известного заявления 9 ноября, было нападение на азербайджанские позиции, и они даже взяли с собой определенную технику. Это не военнопленные, так как не относятся к категории пленных. После подписания заявления Азербайджан передал армянской стороне тела около 1200 армянских военнослужащих.

Хикмет Гаджиев напомнил армянским участникам семинара, что после первой Карабахской войны более 4 тысяч азербайджанцев все еще считаются пропавшими без вести, и Армения должна предоставить информацию о них.

В ходе онлайн-семинара Гаджиев предоставил аудитории информацию о том, как начинался конфликт, в том числе, о том, что он был организован определенными кругами бывшего СССР, о сумгайытских событиях, устроенных такими преступниками, как этнический армянин Эдуард Григорян.

Были также обсуждены вопросы о разминировании освобожденных территорий, планах их восстановления, возвращении азербайджанских вынужденных переселенцев в родные дома.

Было доведено до внимания, что армяне, проживающие в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, являются полноправными гражданами Азербайджана и обязаны принять законы Азербайджана, верховенство его Конституции.

Отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в постконфликтный период, Гаджиев сказал, что Минская группа может помочь в определении мер по укреплению доверия между двумя сторонами.

В заключение помощник Президента Азербайджана заявил, что американские компании могут инвестировать в восстановление инфраструктуры Карабахского региона Азербайджана и, участвуя в этом процессе, внести свой вклад в региональную интеграцию и восстановление освобожденных территорий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)