Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представлен коллективу министерства
БАКУ /Trend/ - Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев представлен коллективу министерства.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, Рашада Набиева коллективу представил помощник Президента - завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.
Отметим, что ранее указом Президента Ильхама Алиева Рашад Набиев был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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