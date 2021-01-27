Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представлен коллективу министерства

БАКУ /Trend/ - Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев представлен коллективу министерства.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, Рашада Набиева коллективу представил помощник Президента - завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Отметим, что ранее указом Президента Ильхама Алиева Рашад Набиев был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)