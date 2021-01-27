Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух

БАКУ/Trend/ - Хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась, находилась в плену, но не потеряла достоинство, подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Оккупация Шуши была большой трагедией. Оккупация каждого города, каждого села, района была большой трагедией. Но оккупация Шуши стала для нас, может быть, самой болезненной потерей. И не только потому, что стратегическое расположение Шуши позволяло контролировать весь регион, - если бы работа там была организована правильно, - позволяло даже небольшими силами принять все необходимые меры для обороны Шуши. Потеря Шуши стала большим потрясением для нашего народа, моральным потрясением, и мы 28 лет жили без Шуши. Однако, хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась, находилась в плену, но не потеряла достоинство, подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух. Мы вернулись в Шушу и, сообщая 8 ноября азербайджанскому народу эту радостную весть, я сказал: Шуша, ты свободна! Мы вернулись к своей истории. Конечно, мы восстановим Шушу, возродим ее, процесс возрождения уже начался.

Несмотря на все попытки армян, им не удалось преподнести Шушу миру как армянский город. Хотя они 28 лет стремились к этому, незаконно приглашали в Шушу многих иностранных гостей, сочиняли небылицы о Шуше, изменили ее название, никто в это не поверил. Потому что каждый человек, посетивший Шушу, видел своими глазами и понимал, что ее архитектурный ансамбль олицетворяет азербайджанскую архитектурную школу. Сейчас они фальсифицируют древнюю историю, пишут фиктивные книги, проводят симпозиумы, мероприятия. Но это – относительно недавняя история. Основателем, создателем Шуши является один из наших предков – Панахали хан. Именно благодаря его деятельности и усилиям был основан город Шуша. До этого Панахали хан создал крепость Баят, крепость Шахбулаг. Неслучайно первоначально этот город назывался Панахабад, он дал ему свое имя. После этого, учитывая чистый, прозрачный как стекло воздух Шуши, этот город был назван Шюша (стекло), то есть Шуша», - сказал глава государства.