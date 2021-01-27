Президент Ильхам Алиев: Фальшивая история нам не нужна

БАКУ/Trend/ - Фальшивая история нам не нужна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Я говорил, еще раз хочу сказать: наши ученые, специалисты должны предоставлять полную информацию о соответствии нашей истории действительности, не скрывать нашу историю. Фальшивая история нам не нужна. Сколько раз мы сталкивались в советское время с фальшивой историей. Наши герои преподносились как враги, а враги нашего народа, кровопийцы – как герои. 26 бакинских комиссаров – этот армянско-большевистский бандитский отряд преподносился как герои, а сражавшиеся с ними патриоты - как враги. Мы видели это. Наше поколение знает, что такое фальшивая история. Сейчас снова кто-то хочет создать фальшивую историю. Вновь кто-то хочет смыть вину того или иного дезертира, предателя, труса. Мы не может допустить этого. Каждый должен знать, кто продал земли и кто освободил их из неволи», - сказал глава государства.