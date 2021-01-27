Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в среду состоялся телефонный разговор.
Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, отметив, что тело погибшего азербайджанца – члена экипажа корабля, атакованного пиратами, доставлено на Родину, выразил благодарность своему турецкому коллеге за особое внимание, уделенное данной проблеме, скоординированное осуществление соответствующих мер и оказанную помощь.
Министр также поинтересовался судьбой 15-ти взятых в заложники членов экипажа, принимаемыми мерами для спасения экипажа и пожелал скорейшего возвращения турецких граждан в свою страну.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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