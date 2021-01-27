Связь между Азербайджаном и Турцией вечна – Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Связь между Азербайджаном и Турцией вечна, и я уверен, что эти отношения будут укрепляться и развиваться и в предстоящие десятилетия.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на вебинаре по теме "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений", сообщает в среду Trend.
Хикмет Гаджиев отметил, что политика, проводимая лидерами обеих стран, способствует образцовому развитию отношений между двумя государствами.
Помощник Президента Азербайджана добавил, что наша задача – развивать связи между двумя странами во всех направлениях.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)
Лента новостей
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан создал новую реальность в регионе - Совет безопасности Турции
Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)
Меморандум о совместной разработке месторождения "Достлуг" актуализирует строительство Транскаспийского трубопровода - НАНА
Азербайджан освободил свои территории от оккупации, и в регионе открылись новые возможности – Хикмет Гаджиев
Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне построили в Шуше для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая богатому, коррумпированному чиновнику
Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше
Президент Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!
Справедливым шагом со стороны ЮНЕСКО может стать признание реестра утраченного в результате оккупации историко-культурного наследия Азербайджана - Олег Кузнецов
МИД Азербайджана выразил признательность турецкой стороне за помощь в доставке тела Фармана Исмайлова на родину
Президент Ильхам Алиев: В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА-Мусават. Он первым и продал Шушу
Президент Ильхам Алиев: Если армяне считали город Шуша своим, то почему за 28 лет ничего здесь не создали?
Президент Ильхам Алиев: Шуша подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух
Великобритания заинтересована в восстановлении электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе (ФОТО/ВИДЕО)
В налоговых поступлениях по ненефтяному сектору в Азербайджане зафиксирован наивысший показатель - Микаил Джаббаров
Новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представлен коллективу министерства
Проект Бакинской высшей школы нефти стал победителем грантового конкурса «Наука-Образование-Промышленность»
Началось восстановление домов, пострадавших в результате армянской агрессии - репортаж Trend TV из Барды и Тертера
Франция не видит преград для реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана - госсекретарь МИД Франции
Бюро ПАСЕ не одобрило инициативу дискуссии по вопросу возвращения армянских военнопленных из Азербайджана