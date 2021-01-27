Связь между Азербайджаном и Турцией вечна – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Связь между Азербайджаном и Турцией вечна, и я уверен, что эти отношения будут укрепляться и развиваться и в предстоящие десятилетия.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на вебинаре по теме "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений", сообщает в среду Trend.

Хикмет Гаджиев отметил, что политика, проводимая лидерами обеих стран, способствует образцовому развитию отношений между двумя государствами.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что наша задача – развивать связи между двумя странами во всех направлениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)