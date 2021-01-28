По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой народный артист Рафиг Гусейнов госпитализирован

БАКУ /Trend/ - Народный артист Рафиг Гусейнов (Rəmiş) был госпитализирован по поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом сообщила Trend супруга гитариста Гюллю Гусейнова.

Гусейнов, помещенный в реанимационное отделение Бакинского центра здоровья, в настоящее время находится под наблюдением врачей.

По словам супруги артиста, его лечение взято под контроль Фонда Гейдара Алиева. Гюллю Гусейнова поблагодарила руководство страны за внимание, уделяемое Рафигу Гусейнову.

(Редактор: Наталья Кочнева)