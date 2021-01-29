Шуша – историко-архитектурный заповедник азербайджанского народа – ученый-историк

БАКУ /Trend/ - Армянские националисты, грезящие о «великой Армении», пытаются убедить мировую общественность в том, что Карабахский регион, в том числе Шуша, исторически принадлежали армянам. Однако Карабах, расположенный в зоне существования доисторических поселений человека, таких как Гуручай, Кура-Араз и Ходжалы-Гедабейская культуры – древняя и постоянная родина предков азербайджанского народа.

Об этом в пятницу сказал завотделом армяноведения Института кавказоведения НАНА, докор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, до того, как в 1750 году Панахали ханом была построена Шуша, здесь существовали пещеры древних людей, а затем и поселения, созданные человеком. Во время археологических раскопок, проведенных вокруг города Шуша, были найдены материально-культурные образцы, относящиеся к бронзовому и железному векам, аттическому периоду и средневековью. В эти исторические периоды Шуша была местом интенсивного проживания. Город, который был центром Карабахского ханства, за счет строительства мечетей, каравансараев, рынков, бань и др. стал историко-архитектурным краем. Наряду с ними в Шуше были созданы мемориальные памятники, разбиты парки и сады. В конце XIX века зарубежные ученые провели здесь исследования, а в ХХ веке ряд азербайджанских ученых произвели в Шуше и его окрестностях археологические изыскания и издали труды».

Историк напомнил, что спланированные Арменией конфликт и война привели 7-8 мая 1992 года к оккупации города: "Армяне уничтожили древние исторические и архитектурные памятники в Шуше. Мировая общественность и международные организации должны знать, что автором книги "История Карабаха" был Мир Мехти Хазани, автором произведения "Правления Панах хана и Ибрагим хана в Карабахе и события тех времен" был Рзагулу бей Мирза Джамал, создателем произведения "Тарихи-джадили-Карабах" – Мирза Рагим Фена, научные и литературно-художественные произведения, такие как "Меджлиси Ферамушан", "Тескирейи Навваб" и др. написал Мир Мохсун Навваб, произведения "Ахвалати-Карабах-Бахарлы" и "История города Шуша" – Гасан Ихфа Ализаде. Можно привести еще много примеров исторических, литературно-художественных, публицистических произведений, которые были написаны шушинцами.

Шуша, которую называют «консерваторией Кавказа», родина многих музыкантов и личностей, занимающих особое место в истории музыкальной культуры, таких как: Гаджи Хюсю, Кербелайи Хюсю, Абдулбаги Хилалов, Алескер Фарзалиев, Джаббар Гарягдыоглу, Кечечи оглу Мухаммед, Бюльбюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Зульфи Адыгезалов, Садыгджан, Гурбан Примов и др. Шуша подарила мировой культуре гениального основоположника оперы в мусульманском мире Узеир бека Гаджибекова, прославленных композиторов Закира Багирова, Фикрета Амирова, Зульфугара Гаджибекова, Сулеймана Алескерова, Ашрафа Аббасова, Солтана Гаджибекова, Афрасияба Бадалбейли и Ниязи".

Историк подчеркнул, что Шуша – историко-культурный заповедник азербайджанского народа: «Армяне вывезли из города огромное количество исторических экспонатов и музейных предметов. Из городского музея истории было вывезено 5000 экспонатов, дома-музея Узеира Гаджибекова – 300, дома-музея Бюльбюля – 369, Государственного музея азербайджанского ковроделия и народного прикладного искусства – 63, Карабахского государственного исторического музея – 500, дома-музея Мир Мовсума Навваба – 100, Государственной галереи искусств – 90 экспонатов. Многие из них перепроданы за рубеж, а часть демонстрируется как образцы армянской материальной культуры."

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)