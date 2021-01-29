Спикер Милли Меджлиса встретилась с послом Иордании в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 29 января встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе, приветствуя гостя, спикер сказала, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Иорданией, как с одной из первых стран, признавших его независимость. Было отмечено, что искренние дружеские отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Королем Иордании Абдаллой II, осуществление взаимных визитов на уровне глав государств, проведенные переговоры и подписанные между сторонами документы вывели двусторонние отношения на качественно новый уровень.

"Позитивный диалог на политическом уровне создает условия для установления интенсивных отношений и в других сферах. Весьма неслучайно, что наши страны тесно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Есть широкие возможности для углубления наших экономических связей", - сказала Сахиба Гафарова.

Подчеркнув роль парламентов в системе межгосударственных отношений, спикер коснулась важности развития отношений между законодательными органами двух стран. Было отмечено, что сегодня в парламенте Азербайджана действует рабочая группа по межпарламентским отношениям между Азербайджаном и Иорданией. Взаимные визиты депутатов и регулярные встречи на различных международных площадках очень важны с точки зрения обмена опытом и информацией. Это также важно с точки зрения информирования широкой общественности о реалиях региона, в том числе о великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, - подчеркнула Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса пожелала гостю успехов в его дипломатической деятельности и выразила уверенность, что он внесет достойный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в качестве посла.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)