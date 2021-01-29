Президент Ильхам Алиев поздравил народного артиста СССР Мурада Кажлаева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил народному артисту СССР Мураду Кажлаеву поздравительное письмо.

Как предает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Мурад Магомедович,

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 90-летнего юбилея.

Ваше творчество занимает достойное место в истории советской и российской музыкальной культуры. Будучи многогранным и полным ярких идей человеком, Вы работали в разных жанрах и стилях, создавая произведения, которые уже сегодня по праву считаются классикой. Долгие годы Вы неустанно трудитесь не только как композитор и дирижер, но и как педагог, отдавая все свои силы, глубокие знания и бесценный опыт молодому поколению.

В Азербайджане, где прошли Ваше детство и юность, где Вы учились и постигали азы мастерства, Вас любят и высоко ценят. Творческие вечера, проходившие на сценах родного для Вас Баку, всегда вызывали большой интерес у всех поклонников Вашего таланта и отличались особой искренностью и теплотой. За плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в области музыкального искусства между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой Вы награждены орденом Азербайджанской Республики «Достлуг» («Дружба»).

Дорогой Мурад Магомедович, еще раз поздравляю Вас со знаменательным юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего".