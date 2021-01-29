Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Республики Беларусь в Азербайджане Андрея Равкова.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил Андрея Равкова с назначением послом в Азербайджане и пожелал ему успехов в его будущей деятельности. Министр с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных направлениях, подчеркнув большой потенциал для дальнейшего развития этих отношений. Было отмечено, что дружеские отношения между лидерами двух стран вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Министр Джейхун Байрамов сказал, что позиции обеих стран основаны на принципах международного права, в частности, уважении суверенитета, территориальной целостности в международных границах и невмешательстве во внутренние дела.

Министр проинформировал белорусского посла об угрозе безопасности, с которой сталкивался Азербайджан с первых дней своей независимости, военной оккупации 20 процентов его территории и этнической чистке, проводимой со стороны Армении, продолжавшейся десятилетиями оккупационной политике этой страны и, наконец, освобождении наших территорий в результате 44-дневной Отечественной войны, а также о трехстороннем заявлении от 10 ноября, которое положило конец военным операциям, а также текущей ситуации в регионе.

Посол Андрей Равков передал министру Джейхуну Байрамову приветствие министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Было подчеркнуто, что в основе развития сотрудничества между двумя странами в различных областях всегда стояли принципы международного права, в частности поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что не пожалеет сил для дальнейшего расширения двусторонних отношений в будущем. Выразив удовлетворение касательно усилий по прекращению боевых действий и восстановлению мира, белорусский посол подчеркнул важность реализации трехсторонних договоренностей на данном этапе.

Стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)