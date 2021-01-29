В Азербайджане будут подготовлены прогнозные показатели и концепция социально-экономического развития

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана вынес распоряжение "О подготовлении проекта государственного бюджета Азербайджана на 2022 год, а также концепции и прогнозных показателей социально-экономического развития", сообщает в пятницу Trend.

Распоряжение подписано в целях своевременного представления Президенту Азербайджана проектов государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции и прогнозных показателей социально-экономического развития страны, в том числе проекта документа рамок среднесрочных расходов, охватывающего пилотные («образование», «сельское хозяйство» и «охрана окружающей среды») разделы функциональной классификации расходов бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год и следующие три года, на основании пункта 2.4 Указа Президента Азербайджана от 31 октября 2002 года № 809 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О бюджетной системе"".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)