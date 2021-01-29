Глава МИД Азербайджана выступил на церемонии открытия Международного года мира и доверия

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 января 2021 года выступил с заявлением от имени стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на церемонии открытия Международного года мира и доверия в формате видеоконференции.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, выразив признательность туркменистанской стороне за эту важную инициативу, министр в своем выступлении приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 73/338 от 12 сентября 2019 года.

Было подчеркнуто, что поощрение и поддержка международного мира является самым важным вопросом для ДН, также было отмечено, что в ходе 18-го Саммита в Баку в октябре 2019 года главы государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения вновь подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, который является беспрецедентным документом в контексте защиты и поощрения мира и безопасности, верховенства закона, экономического развития и социального прогресса, всех прав человека, а также нормам и принципам международного права.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что страны-члены ДН вновь подтвердили важность диалога, терпимости, взаимоуважения, вклада на региональном и международном уровнях в поощрение понимания и примирения, борьбы с радикализмом, экстремизмом и ненавистью. Было отмечено, что Движение неприсоединения приветствует принятие в этой связи подчеркивающей важность межрелигиозного и межкультурного диалога резолюции 74/23 Генеральной Ассамблеи ООН, а также ценный вклад вносимый резолюцией в социальное равенство, поощрение мира и развития, в том числе культуры терпимости и уважения между индивидуумами, обществами и нациями.

Была выражена решимость Движения неприсоединения работать во имя многополярного мира путем укрепления ООН и многосторонних процессов, которые имеют неоценимое значение для интересов наших народов и человечества в целом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)