Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - Между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром 29 января состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, министры обороны обсудили вопросы, связанные с началом деятельности Турецко-Российского совместного мониторингового центра.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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