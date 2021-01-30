Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства поздравил Президента Турции с открытием в Агдамском районе Турецко-российского совместного мониторингового центра.

Президент Турции поблагодарил за поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что начало деятельности этого Центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением было отмечено, что положения подписанного 10 ноября трехстороннего Заявления выполняются.

Во время беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Главы государств выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Президенты Азербайджана и Турции также отметили важность взаимной поддержки в борьбе с пандемией.