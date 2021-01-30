Мониторинговый центр в Агдаме внесет вклад в восстановление мира и безопасности - министр обороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Мониторинговый центр в Агдаме внесет вклад в восстановление продолжительного мира и безопасности.
Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на открытии Турецко-российского совместного мониторингового центра, сообщает в субботу Trend,
Министр пожелал турецким и российским военнослужащим успехов в работе в совместном центре по контролю над прекращением огня.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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