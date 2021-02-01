Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях – депутат

БАКУ /Trend/ - Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях Азербайджана и полного выполнения трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года. Осуществление совместного с российской стороной контроля турецких военнослужащих над миротворческой миссией в Карабахском регионе означает фактическое участие Турции в общем процессе.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

По его словам, несмотря на то, что армянская сторона говорила о невозможности участия турецкой стороны в этих процессах, Турция уже в регионе: "Турция – братская страна, и в 44-х дневной Отечественной войне была рядом с Азербайджаном. Начало работы турецких военнослужащих в Совместном мониторинговом центре укрепляет победу нашей страны, обеспечивает выполнение пунктов трехсторонней декларации. Контроль Турции предотвратит случаи, произошедшие после 10 ноября. В скором времени азербайджанцы должны вернуться в Ханкенди и другие населенные пункты, где живут армяне. Участие Турции в данном процессе ускорит наше возвращение на эти территории. Отныне турецкие военнослужащие параллельно с российскими миротворцами будут держать под контролем весь процесс. Начало работы Совместного мониторингового центра означает, что все решения, которые будут приниматься на наших землях, должны служить нашим интересам».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)