Взвешенная политика и мудрость Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан от победы к победе - спикер парламента

БАКУ / Trend/ - Взвешенная политика и мудрость Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан от победы к победе.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.

Гафарова отметила, что Азербайджан успешно завершил 2020-й и с большими надеждами вступил в 2021 год.

Спикер парламента подчеркнула, что в 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила оккупированные территории страны: "Нагорно-карабахский конфликт ушел в историю. Мы навсегда возвращаемся на родные земли, в Карабах, жемчужину Карабаха - Шушу".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)