Взвешенная политика и мудрость Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан от победы к победе - спикер парламента
БАКУ / Trend/ - Взвешенная политика и мудрость Президента Ильхама Алиева ведут Азербайджан от победы к победе.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.
Гафарова отметила, что Азербайджан успешно завершил 2020-й и с большими надеждами вступил в 2021 год.
Спикер парламента подчеркнула, что в 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила оккупированные территории страны: "Нагорно-карабахский конфликт ушел в историю. Мы навсегда возвращаемся на родные земли, в Карабах, жемчужину Карабаха - Шушу".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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