Идет подготовка к строительству Физулинского международного аэропорта (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева в освобожденном Физулинском районе будут проведены работы по проекту строительства Физулинского международного аэропорта, сообщает в понедельник корреспондент Trend из Физули.

Проект включает строительство здания аэровокзала, взлетно-посадочной полосы 3000x45 метров, перрона, направляющей дороги, световых сигнальных систем взлетно-посадочной полосы, трансформаторных подстанций, вспомогательных зданий.

В настоящее время проводятся работы по разминированию территории под аэропорт площадью 100 тысяч кв. метров. С этой целью привлечены зарубежные специалисты. Для ускорения работ по разминированию на территорию доставлена установка "AARDVARK" (Великобритания).

Сейчас на разминированных территориях начались земляные работы для подготовки фундамента взлетно-посадочной полосы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)