На англоязычном новостном портале опубликована статья о городе Шуша

БАКУ /Trend/ - На новостном портале "Azerbaijan in Focus" размещена статья работающей в Великобритании нашей соотечественницы Ульви Пепиновой под заголовком “Шуша – колыбель азербайджанской духовности, музыки и культуры”, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В статье подробно рассказывается об истории, национально-культурном наследии города Шуша, именуемого "Консерваторией Кавказа", о том, что этот город является родиной выдающихся азербайджанских поэтов, композиторов и музыкантов.

Отмечается, что в период 28-летней армянской оккупации Шуша подверглась культурному геноциду, была предпринята попытка стереть историческое наследие азербайджанцев и в этом городе: "Азербайджанцы, глубоко опечаленные разрушениями в городе Шуша, а также историко-культурного наследия во всем Карабахском регионе, начинают восстановление этих мест, которые в настоящее время представляют собой развалины".

Подчеркивается, что расстрелянные армянами скульптурные бюсты ханской дочери, поэтессы Хуршидбану Натаван, гениального композитора Узеира Гаджибекова и знаменитого певца Бюльбюля уже вернулись в Шушу, и этот шаг воспринимается почти миллионом азербайджанцев, изгнанных из родных очагов, как символ скорейшего возвращения в Шушу и весь Карабахский регион, с тоской по которому они жили на протяжении многих лет.

Более подробно со статьей можно ознакомиться, пройдя по следующему линку: https://azerfocus.com/shusha-the-spiritual-musical-and-artistic-genesis-of-azerbaijan/?fbclid=IwAR0EYk2R8eOZScWsG0AZ_0Ume68j16I2gg93FmLwmaxqsP13m5sJOXvoCUw