Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе

БАКУ /Trend/ - 1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Хырдалан и возложили к нему цветы.