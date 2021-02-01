Не желающие дипломатического урегулирования на Южном Кавказе теперь хотят именно этого – Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Не желающие дипломатического урегулирования для восстановления мира на Южном Кавказе, когда мы прилагали усилия в этом направлении, теперь хотят именно этого.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем конгрессе правящей партии Справедливости и Развития в Анталье сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция смогла использовать мягкую и жесткую силу при необходимости и сумела расстроить игры, которые велись против нее.

"Все видят события в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье и Карабахе. Нагорный Карабах находился под оккупацией 30 лет. Мы неоднократно предлагали дипломатическое решение, но они не соглашались. Братский Азербайджан вышел на арену, восстановил свои права и вернул оккупированные земли. Теперь определенные круги хотят дипломатии, политического решения – да, мы согласны и на это. Встречи в формате 3 + 3, двусторонние и трехсторонние встречи на благо Южного Кавказа продолжаются. Мы следим за прекращением огня в регионе, и если Армения извлечет уроки из всего этого, и будет вести себя правильно, то станет страной, которая извлечет наибольшую выгоду", – сказал Мевлют Чавушоглу.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)