Президент Ильхам Алиев: Будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения

БАКУ-Trend/- Мы делаем все последовательно, и, наверное, в предстоящие 1-2 года уже строительство крупных больниц будет прекращено, будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«За последние 17 лет были либо заново отстроены, либо капитально отремонтированы более 750 больниц. Фонд больниц и медицинских учреждений нашей системы здравоохранения в настоящее время, можно сказать, отвечает самым высоким стандартам. После этого мы, конечно, в первую очередь будем предпринимать дополнительные шаги для усовершенствования системы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг, в особенности, на нынешнем этапе.

Важнейшей задачей являлись создание и модернизация материально-технической базы системы здравоохранения. Помню, в 2004 году, после избрания на пост Президента я заявил, что мы должны превратить «черное золото» в человеческий капитал. Честно говоря, объем нашего «черного золота» в то время был не такой уж большой, еще не был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но мы уже могли прогнозировать всю эту работу. Мы знали, что нас ждет период большой нефтедобычи. Поэтому моя важнейшая задача заключалась в направлении доходов от нефти в человеческий капитал.

Как я уже сказал, эта задача в целом уже выполнена. Во всех регионах функционируют самые современные больницы, поликлиники, диагностические центры. Если бы мы не добились этого, то в последние годы ежегодно 5 миллионов человек не могли бы проходить медицинское обследование.

Считаю, что это тоже большое достижение, потому что, участвуя в открытии, может быть, более 100, а может, и больше - сейчас не помню – больниц, я неоднократно привлекал внимание граждан к вопросу о том, что каждый человек обязательно должен раз в год проходить обследование. Сейчас я уже не говорю об этом, нет необходимости, потому что этот вопрос решен, уже несколько лет идет процесс массового обследования.

Еще раз хочу сказать: медицинское обследование за счет государства 5 миллионов человек – половины населения страны - требует большой организационной работы и финансовых ресурсов. Азербайджан является одной из немногих стран, выдвинувших, а также реализовавших эту инициативу.

Кроме того, как вам известно, мы перешли к системе обязательного медицинского страхования. Этот переход также был осуществлен поэтапно.

Реализация пилотных проектов предоставила нам первоначальные данные, которые были очень позитивными. В трех городах, охваченных пилотными проектами, повысилось качество медицинских услуг, в то же время на высоком уровне была удовлетворенность граждан. Поэтому мы уже перешли на эту систему. Если бы у нас не было современного больничного фонда, то перейти к этому было бы невозможно. То есть, мы делаем все последовательно, и, наверное, в предстоящие 1-2 года уже строительство крупных больниц будет прекращено, будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения»,- сказал глава государства.