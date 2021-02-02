Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого

БАКУ/Trend/- Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с условиями, созданными в новом здании Абшеронской районной центральной больницы.

«Открытие этой больницы в период пандемии является знаменательным событием. Однако, естественно, строительство данной больницы началось до пандемии, строительством этих больниц мы должны были застраховать себя от возможных сюрпризов, ведь никому и в голову не могло прийти, что начнется пандемия. Но могли бы произойти какие-либо другие неприятные события. Поэтому наш больничный фонд должен был быть готовым к этому. Считаю, что Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого. На всех этапах, то есть, в течение этого года, нам удавалось сохранять ситуацию под контролем. Особую роль здесь, конечно, сыграла доставка в страну новых лабораторий, потому что до пандемии у нас было всего 8 лабораторий, и в день можно было проводить всего тысячу тестов. В настоящее время число лабораторий составляет 42, можно проводить 20 тысяч тестов, и мы их проводим. В целом, проведено 2 миллиона 400 тысяч тестов. То есть, это очень большая цифра.

В то же время в период пандемии мы с первых дней занялись поставкой в страну больниц модульного типа, проявив и здесь, считаю, лидерство, потому что после нас многие страны предприняли аналогичные шаги. Однако производители уже не успевали. Мы же доставили в Азербайджан и построили 13 больниц модульного типа. Сейчас больничный фонд у нас полностью позволяет решать все вопросы, связанные с заболеванием, достаточно как палат, так и реанимационных палат. Благодаря этому, а также проводимой государственной политике в последние недели наблюдается позитивная динамика, число выздоровевших значительно превышает число заболевших. Считаю, что в связи с началом вакцинации в этом направлении будут предприняты еще более успешные шаги. Именно благодаря этому сегодня мы вступили в период смягчения. В течение года мы то смягчали, то ужесточали режим, предпринимали шаги в соответствии с ситуацией, чтобы охранять здоровье людей, а также не создавать для людей дополнительных трудностей там, где они не нужны. То есть, мы всегда очень чутко подходили к данному вопросу, чтобы решить эти два важных вопроса – здоровье людей, их удобство и, как говорится, моральное состояние.

Разумеется, мы очень рады, что международные организации высоко оценивают деятельность Азербайджана. Однако наша основная задача заключается в том, чтобы защитить наш народ, наших граждан, потому что в первые дни пандемии было неизвестно, какие угрозы или же какие последствия могут быть у этого заболевания, исследования и сегодня не проведены до конца. Поэтому мы, предприняв с первых дней эти шаги, а также наладив контакты со Всемирной организацией здравоохранения, старались проводить в этой области максимально эффективную работу. Как вы отметили, Всемирная организация здравоохранения уже говорит об “азербайджанской модели”, высоко оценивает проделанную работу, несколько раз представляла Азербайджан как образцовую страну. Одновременно, как мне недавно сообщили, ведущая в мире компания по опросу мнений – «Gallup» провела среди граждан Азербайджана анализ – опрос мнений. 86 процентов граждан высоко оценивают деятельность государства в этой области, Азербайджан занимает по этому показателю 4-е место в мире. То есть, и международные организации, ведущая в этой области организация – Всемирная организация здравоохранения, и население страны высоко оценивают нашу деятельность. Это само по себе является показателем, свидетельствующим о том, что мы на правильном пути, всегда говорили гражданам правду. Говоря о тех или иных ограничениях, которые могут создать проблему для граждан, мы всегда отмечали, что это необходимо, неизбежно, если мы не сделаем этого, то можем столкнуться с большими проблемами, что наша система здравоохранения не сможет мобилизовать свои ресурсы для лечения растущего числа больных. Рад, что все наши призывы были встречены гражданами с пониманием. В результате как государственная политика, так и возросшая ответственность граждан позволили сохранить сегодня ситуацию под контролем»,- отметил Президент Ильхам Алиев.