Президент Ильхам Алиев раскритиковал председателя Центробанка и ряд структур: это - произвол

БАКУ/Trend/ - Тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению отвечая на вопрос «Господин Президент, в одной из новостей в прессе говорится, что председатель Центрального банка сообщил о том, что в Шуше откроется представительство данной структуры. Хотелось бы узнать Ваше отношение к этому вопросу.»

«Мое отношение к этому отрицательное. Скажу почему. Во-первых, это – произвол. Такое заявление обязательно должно быть согласовано с руководством. Я принял много очень важных решений, связанных с восстановлением освобожденных земель, создан штаб, который возглавляет руководитель Администрации Президента. Я сказал, что все предложения, все инициативы должны быть направлены туда, потому что мы не можем восстанавливать эти земли, территории так, как кому-то вздумается. Один хочет открыть филиал, другой- еще какую-то структуру. Это недопустимо и неприемлемо. Поэтому здесь необходима субординация. Выступать с такими заявлениями ради дешевой популярности или же создания для себя какого-то нового офиса совершенно неприемлемо, этому надо положить конец.

Во-вторых, всю работу мы проводим последовательно. Я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, чтобы и люди знали, какую работу мы будем проводить. В первую очередь, когда на эти земли смогут вернуться бывшие переселенцы. Первое – разминирование. Это – большой процесс. Армяне не дают нам карты заминированных участков. Поэтому сейчас очень часто происходят и взрывы. В настоящее время мы переформируем Агентство по разминированию, его деятельность будет более эффективной. Но это займет определенное время. Работы, связанные с разминированием, конечно, должны завершиться. После этого – оценка ущерба. Если мы не проведем оценку ущерба, то завтра не сможем добиться успеха во взыскании контрибуции. Поэтому местным структурам следует в первую очередь провести паспортизацию всех разрушенных домов. Необходимо провести видео, фотосъемки, съемки с дронов, протоколирование. Каждое здание, каждый дом, находящийся в селе, здание, расположенное в каждом городе, должны иметь свой паспорт. Мы предоставим эти сведения привлеченным международным компаниям, которые сами проведут исследования, сами осуществят мониторинговые миссии и окажут нам содействие в иске, который будет подан против Армении для взыскания контрибуции. То есть, последовательность такая.

После проведения этой работы должны быть реализованы инфраструктурные проекты. Ведь люди не смогут там жить без инфраструктуры. Если нет воды, света, дорог, то как они будут жить? После этого необходимо построить дома. Я дал указание, наши структуры уже работают, готовятся генеральные планы всех городов, причем не просто так – концепция “умный город”, “умное село”. Это требует времени. В то же время все должно делаться по плану. А то кто-то скажет, я построю это, другой скажет – это. Кто ты такой? Занимайся своим делом. Повторяю, тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец, это во-первых. Во-вторых, в стране есть порядок. Никто не может делать то, что ему вздумается. Если кто-то забыл об этом, мы напомним. Конечно, это еще не все. Должны быть построены и социальные объекты. Параллельно со строительством домов – социальные объекты: больницы, школы, культурные учреждения, спортивные сооружения. А то если мы сейчас, как говорится, построим где-то школу или больницу, кто туда пойдет. Там нет людей.

Что касается Шуши, то этот город объявлен мною культурной столицей нашей страны. Это знает каждый, и это решение получило высокую оценку. Шуша станет одной из культурных столиц не только Азербайджана, региона, а, может, и всего мира. В Шуше должна быть очень богатая культурная жизнь. Наши соотечественники, которые будут жить в Шуше, должны вернуться туда после того, как будет проделана вся эта работа. Шуша, можно сказать, разрушена, все здания разрушены. Осталось лишь бывшее здание райкома, где ненавистная хунта свила для себя гнездо, и еще вилла главаря хунты, да одна-две виллы преступных, коррумпированных армянских чиновников. Других зданий там нет. Есть еще «хрущевки», которые давно уже непригодны для проживания, там жили 2 тысячи армян. Центральный банк оказывал услуги людям, чтобы открыть там филиал? Для кого он откроет филиал? Для себя, чтобы пойти и сесть там или чтобы по время поездок туда иметь там резиденцию, условия, чтобы туда расходовались деньги. Какая от этого польза людям? Никакой. И не только это. Ко мне обращались и другие структуры. Им во всяком случае хватило ума обратиться ко мне, а я ответил, мол, сидите на месте. Я и их могу назвать, перечислить, пусть граждане Азербайджана знают. Азеравтойол. Его руководитель обратился ко мне, мол, разрешите открыть в Шуше региональный центр структуры Азеравтойол. Для чего? Нужно проложить дорогу – прокладывай. Никто не прокладывает дорогу за свой счет, государство выделяет бюджет. Что региональному центру Азеравтойол делать в Шуше? Хочет создать для себя условия, захватить эту землю, построить для себя имение, огородить его, поставить сторожа и да, останавливаться там во время поездок и любоваться природой. АЗАЛ. Его руководитель тоже обратился ко мне о том, что хотят создать в Шуше какую-то структуру АЗАЛ. Это в принципе абсурд. Я ему тоже сказал нужные слова - сиди на месте. Потом Государственный таможенный комитет обратился в связи с созданием в Шуше Карабахского регионального центра. Разве в Шуше есть граница, чтобы был региональный центр таможни?»,- сказал глава государства.