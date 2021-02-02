Президент Ильхам Алиев: Настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды

БАКУ/Trend/ - Настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Считаю, что современный мир не видел второго такого зверства. Сожгли, убили безоружных людей, сожгли детей. Разрушили все здания, наши мечети. Армянский фашизм – это самая жестокая, самая опасная, ненавистная, уродливая идеология, и мы ее уничтожили. Считаю, что с годами мир лучше осознает наши исторические заслуги. В том числе настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды. Надеюсь, что они будут спасены. Иначе будущее Армении как государства окажется под большим вопросом»,- отметил Президент Ильхам Алиев.