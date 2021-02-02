Президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал некоторых госструктур: один встает и говорит, я открываю в Шуше филиал, другой говорит, открываю заставу

БАКУ/Trend/ - Считаю, что мы должны восстановить в Шуше только и только исторические здания. После этого «хрущевки» – не хочу опережать, - считаю, что многие из них следует убрать оттуда. На их месте, наверное, надо построить современные 4-5-этажные жилые здания. Но я лишь делюсь своим мнением по этому поводу. Последнее слово за специалистами, архитекторами, историками, шушинцами, каким они хотят видеть город, так как это их город. И в то время, когда нас ждет вся эта работа, один встает и говорит, я открываю филиал, другой говорит, открываю заставу, третий – открываю центр Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ей-богу, не знаешь, что и сказать. Я нашел, что сказать, сказал им такие слова, которые они никогда не забудут.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Хочу сказать и гражданам Азербайджана, что в предстоящей работе, связанной с восстановлением, обязательно нужен общественный контроль. Иначе опять будут построены уродливые здания, захвачены земли, каждый построит для себя какой-то объект.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Я создал структуру временного управления. Почему? Потому что вижу, знаю: некоторые уже зарятся на эти места. Сейчас туда словно ожидается атака для захвата. Это – моя земля, та – твоя, это – тебе, а это – мне. Но я накажу их всех, причем как следует. Пусть каждый сидит на своем месте и занимается своим делом. Все земли будут восстановлены по плану. Там будут созданы условия для людей, такие условия, которые станут примером для всего мира. Никаких незаконных действий быть не может. Никакая земля не будет захвачена. Все должно быть по плану и основательно. Уверен, что мы добьемся этого. Все мы хотим, чтобы разрушенные города в скором времени были восстановлены, но в то же время восстановлены так, чтобы обеспечить удобство вернувшихся туда людей, чтобы показать всему миру мощь современного, сильного Азербайджана»,- сказал глава государства.