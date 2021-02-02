Президент Ильхам Алиев: Тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец

БАКУ/Trend/ - Тех кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Всю работу мы проводим последовательно. Я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, чтобы и люди знали, какую работу мы будем проводить. В первую очередь, когда на эти земли смогут вернуться бывшие переселенцы. Первое – разминирование. Это – большой процесс. Армяне не дают нам карты заминированных участков. Поэтому сейчас очень часто происходят и взрывы. В настоящее время мы переформируем Агентство по разминированию, его деятельность будет более эффективной. Но это займет определенное время. Работы, связанные с разминированием, конечно, должны завершиться. После этого – оценка ущерба. Если мы не проведем оценку ущерба, то завтра не сможем добиться успеха во взыскании контрибуции. Поэтому местным структурам следует в первую очередь провести паспортизацию всех разрушенных домов. Необходимо провести видео-, фотосъемки, съемки с дронов, протоколирование. Каждое здание, каждый дом, находящийся в селе, здание, расположенное в каждом городе, должны иметь свой паспорт. Мы предоставим эти сведения привлеченным международным компаниям, которые сами проведут исследования, сами осуществят мониторинговые миссии и окажут нам содействие в иске, который будет подан против Армении для взыскания контрибуции. То есть, последовательность такая.

После проведения этой работы должны быть реализованы инфраструктурные проекты. Ведь люди не смогут там жить без инфраструктуры. Если нет воды, света, дорог, то как они будут жить? После этого необходимо построить дома. Я дал указание, наши структуры уже работают, готовятся генеральные планы всех городов, причем не просто так – концепция “умный город”, “умное село”. Это требует времени. В то же время все должно делаться по плану. А то кто-то скажет, я построю это, другой скажет – это. Кто ты такой? Занимайся своим делом. Повторяю, тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец, это во-первых. Во-вторых, в стране есть порядок. Никто не может делать то, что ему вздумается. Если кто-то забыл об этом, мы напомним. Конечно, это еще не все. Должны быть построены и социальные объекты. Параллельно со строительством домов – социальные объекты: больницы, школы, культурные учреждения, спортивные сооружения. А то если мы сейчас, как говорится, построим где-то школу или больницу, кто туда пойдет. Там нет людей»,- сказал глава государства.