Президент Ильхам Алиев: Сегодня ситуация с пандемией под контролем

БАКУ/Trend/ - Как государственная политика, так и возросшая ответственность граждан позволили сохранить сегодня ситуацию с пандемией под контролем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с условиями, созданными в новом здании Абшеронской районной центральной больницы.

«Разумеется, мы очень рады, что международные организации высоко оценивают деятельность Азербайджана. Однако наша основная задача заключается в том, чтобы защитить наш народ, наших граждан, потому что в первые дни пандемии было неизвестно, какие угрозы или же какие последствия могут быть у этого заболевания, исследования и сегодня не проведены до конца. Поэтому мы, предприняв с первых дней эти шаги, а также наладив контакты со Всемирной организацией здравоохранения, старались проводить в этой области максимально эффективную работу. Как вы отметили, Всемирная организация здравоохранения уже говорит об “азербайджанской модели”, высоко оценивает проделанную работу, несколько раз представляла Азербайджан как образцовую страну. Одновременно, как мне недавно сообщили, ведущая в мире компания по опросу мнений – «Gallup» провела среди граждан Азербайджана анализ – опрос мнений. 86 процентов граждан высоко оценивают деятельность государства в этой области, Азербайджан занимает по этому показателю 4-е место в мире. То есть, и международные организации, ведущая в этой области организация – Всемирная организация здравоохранения, и население страны высоко оценивают нашу деятельность. Это само по себе является показателем, свидетельствующим о том, что мы на правильном пути, всегда говорили гражданам правду. Говоря о тех или иных ограничениях, которые могут создать проблему для граждан, мы всегда отмечали, что это необходимо, неизбежно, если мы не сделаем этого, то можем столкнуться с большими проблемами, что наша система здравоохранения не сможет мобилизовать свои ресурсы для лечения растущего числа больных. Рад, что все наши призывы были встречены гражданами с пониманием. В результате как государственная политика, так и возросшая ответственность граждан позволили сохранить сегодня ситуацию под контролем»,- отметил глава государства.