Президент Ильхам Алиев: Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны?

БАКУ/Trend/- Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с условиями, созданными в новом здании Абшеронской районной центральной больницы.

«Великобритания до недавнего времени являлась членом Европейского Союза, и страны Европейского Союза связаны с Великобританией многовековыми узами. В то же время эти страны являются членами НАТО, и подобный скандал между ними, конечно, вызывает многочисленные вопросы. Мы видим это из открытой печати. К примеру, недавно я увидел, что представители Европейского Союза обвиняют Великобританию в том, что идут очень серьезные процессы, связанные с несправедливым распределением производимой ею вакцины. Я даже помню эти цифры. Было отмечено, что вакцину получили 13 процентов граждан Великобритании и только 2 процента граждан Евросоюза. Если и дальше так пойдет, то Великобритания обеспечит 75 процентов населения вакциной до июля, а Европейский Союз - до октября. То есть, эти заявления заставляют задуматься. Вслед за этим мы увидели, что были введены некоторые эмбарго. Как вам известно, некоторые производственные участки организованы в Европе. Поэтому и разразился такой скандал. Конечно, мы должны внимательно отнестись к этому. Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны? А кто поможет бедным странам, гражданам развивающихся стран? Думают ли об этом? Я до сих пор не слышал от лидеров многих развитых стран таких призывов.

Поэтому мы как председатель Движения неприсоединения, оставаясь верными своим заявлениям, уже поднимаем этот вопрос на мировой арене. Принимая председательство, я сказал, что Азербайджан будет отстаивать международное право и справедливость, отстаивать интересы всех стран-членов, и мы делаем это. Проведение этих двух саммитов и специальной сессии говорит о том, что мы и в этой области ведем себя как ответственная страна, будем и дальше возвышать свой голос, потому что не исключено, что борьба за вакцины еще более обострится, и это может привести к трагическим последствиям»,- отметил Президент Ильхам Алиев.