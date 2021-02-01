Население в Азербайджане довольно борьбой правительства с пандемией - Gallup International

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринятые в Азербайджане в сфере борьбы с пандемией COVID-19, и достигнутые результаты приветствуются населением страны. Социологические исследования также показывают, что граждане высоко оценивают комплексные меры, принятые для их безопасности и здоровья.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно глобальному опросу Gallup International, проведенному среди 47 стран, Азербайджан входит в число лидеров по уровню удовлетворенности граждан борьбой правительства с пандемией. Таким образом, подавляющее большинство населения Азербайджана считает, что правительство успешно справилось с ситуацией с коронавирусом.

Согласно исследованию, Вьетнам и Южная Корея занимает первые две строчки рейтинга – 90-100 процентов населения этих стран довольны мерами правительства. В Индии и Азербайджане 86 процентов опрошенных заявили, что поддерживают правительство в этом вопросе.

Отметим, что в опросе приняли участие более 44 000 человек из 47 стран мира.

Blavatnik School of Government, действующий при Оксфордском университете с 2010 года, также провел социологические исследования в этой области. В рамках исследования разработан и ежедневно обновляется с марта 2020 года специальный индекс отношения к политике борьбы с COVID-19 в более чем 180 странах.

По итогам на первое января этого года Азербайджан делит в рейтинге 4-11 места с 84,26 балла с Грузией, Грецией, Гондурасом, Италией, Ливией, Нидерландами и Венесуэлой. Наивысший рейтинг нашей страны в этом индексе был зафиксирован в августе 2020 года – третье место с 93,52 балла после Гондураса и Омана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)