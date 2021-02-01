Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Хырдалан» в Абшеронском районе (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 220/110/10-киловольтной и новой 110/35/10-киловольтной подстанций "Хырдалан".

Как сообщает Trend, глава государства ознакомился с условиями, созданными на подстанции "Хырдалан".

Было сообщено, что 220/110/10-киловольтная подстанция "Хырдалан" полностью реконструирована в связи с тем, что срок ее эксплуатации истек и она не могла удовлетворять растущие потребности.

К этой подстанции, питающей электроэнергией 60 процентов города Баку по кольцевой системе энергоснабжения, проложена линия электропередачи протяженностью 108 километров от электростанции "Южная" в городе Ширван. Сокращая зависимость от генерационных источников в городе Мингячевир, это также играет незаменимую роль в надежном и устойчивом обеспечении столицы энергией.

Затем Президент Ильхам Алиев посредством дистанционно управляемой диспетчерской системой SCADA ввел в действие новую 110/35/10-киловольтную подстанцию "Хырдалан".

Было отмечено, что эта станция имеет важное значение для предотвращения аварий и обеспечения потребителей качественной и бесперебойной электроэнергией.

Новая 110/35/10-киловольтная подстанция "Хырдалан" сооружена для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию сотен многоэтажных зданий, экономических, социальных, промышленных объектов, построенных в последние годы в городе Хырдалан, устранения дефицита мощностей.

Глава государства также был проинформирован о завершении первого этапа нового проекта SCADA.

Было отмечено, что в новом административном здании подстанции создан полнообъемный резервный диспетчерский центр управления системы управления SCADA. Система SCADA протестирована. Дистанционно управляемая SCADA, связанная с 25 электростанциями, более 100 подстанциями энергосистемы Азербайджана, а также с центром управления ОАО "Азеришыг", состоит из основного и резервного диспетчерских центров управления и 7 региональных мониторинговых центров.

Системы, которые будут установлены на освобожденных от оккупации землях, также будут дистанционно управляться посредством системы SCADA. Что касается работы, проделанной до сих пор на этих территориях, то для электроснабжения поселка Суговушан и прилегающих территорий от подстанции "Тертер" до подстанции "Суговушан" прокладывается современная одноконтурная 35-киловольтная линия электропередачи. Ремонтируется существующая 10-киловольтная воздушная линия до поселка Суговушан. Проводятся капитальный ремонт 10-киловольтной воздушной линии до села Талыш и монтаж двух новых центров. Кроме того, продолжаются восстановление и реконструкция 10-киловольтных линий электропередачи для обеспечения электроэнергией на первоначальном этапе Губадлинского и Зангиланского районов.