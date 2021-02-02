Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

Добавлены подробности (Первая версия 16:26)

БАКУ /Trend/ - 1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 с углубленным изучением технических и естественных наук в городе Хырдалан.

Как сообщает Trend, согласно Распоряжению, подписанному главой государства в январе 2019 года, был капитально отремонтирован корпус на 1176 мест этого учебного заведения, и построен новый дополнительный корпус на 1200 мест. В новом корпусе созданы современные классные комнаты, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, дошкольной подготовки, оснащенные необходимыми учебными пособиями. Ожидается, что открытие нового корпуса окажет позитивное влияние на устранение плотности учащихся в Абшеронском районе.

Здесь также созданы система STEAM – комната науки, технологии, инженерии, искусства, математики, а также лаборатории, актовый зал и открытая спортивная площадка. Система STEAM означает подготовку и программирование робототехнологий знаками, алгоритмами, сотрудничество детей в этой сфере, интеграцию с другими предметами. По существу это означает формирование нового способа мышления.

Отметим, что 1 февраля знаменателен для школы-лицея с углубленным изучением технических и естественных наук в городе Хырдалан тремя событиями: во-первых, после долгого перерыва возобновились занятия для учащихся 1-4 классов, во-вторых, сдан в пользование корпус с современной учебной инфраструктурой, и наконец, это третье по счёту в стране и первое учебное заведение на Абшероне, где началось применение образовательного метода STEAM, в том числе для учеников в возрасте 6-11 лет.