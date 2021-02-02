Аэропорт в Физули - важный приоритет для большого возвращения в Карабах

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева на территории освобожденного Физулинского района стартовали работы по проекту строительства Физулинского международного аэропорта. Подготовка идет усиленными темпами, территория расчищается от мин. Вчера группа представителей СМИ на месте ознакомилась с проводимыми работами. На территории аэропорта будут построены терминал, взлетно-посадочная полоса (3000х45 м), перрон, направляющая дорога, светосигнальные системы взлетно-посадочной полосы, трансформаторные подстанции и вспомогательные здания.

Для разминирования территории под аэропорт площадью 100 тыс. кв. метров приглашены зарубежные специалисты. С целью ускорения этих работ на территорию доставлен механизм модели "AARDVARK" (Великобритания). В настоящее время на разминированной территории проводятся земляные работы для подготовки фундамента взлетно-посадочной полосы. Строительство новых, современных коммуникаций на освобожденных территориях на примере Физулинского аэропорта - один из важных приоритетов для большого возвращения. Ранее началось строительство четырехполосной автомобильной дороги Физули-Шуша, продолжаются проектные работы по строительству железной дороги. Глава государства также поручил выбрать место для строительства аэропорта на территории Лачинского и Кельбаджарского районов.

Строительство в сжатые сроки и ввод в эксплуатацию Физулинского аэропорта имеет большое политическое и экономическое значение. Аэропорт сыграет значимую роль в развитии региона. Учитывая значительное расстояние отсюда до столицы страны Баку, Физулинский аэропорт будет задействован для перевозок, необходимых для проведения ускоренных строительных работ на этих территориях. Более того, аэропорт в Физули, в первую очередь, окажет влияние на развитие туристического сектора. Туристический потенциал Азербайджана достаточно большой и открытие новых туристических объектов в Карабахе будет выгодно для страны.Также в восстанавливаемых городах будут созданы музеи под открытым небом из развалин разрушенных городов, которые стали жертвами армянского вандализма. В городе Шуша будут проводиться Дни поэзии Вагифа и другие культурно-массовые мероприятия международного значения. Физулинский аэропорт будет принимать иностранных туристов. Международная общественность на реальных фактах должна увидеть зверства армян. На освобожденные территории будут приглашены представители международных организаций, созданы условия для того, чтобы они воочию увидели армянский вандализм. Приехав в Шушу, иностранцы убедятся в том, как дорога нам эта жемчужина Карабаха.

Расположение аэропорта в Физули окажет положительное влияние и на развитие промышленного и сельскохозяйственного секторов, поскольку на повестке дня будут вопросы по доставке зарубежного оборудования для создания современных производственных участков и экспорта произведенной продукции на мировые рынки.

При закладке фундамента дороги Физули-Шуша на 27-м километре автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также фундамента аэропорта в Физулинском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важное значение аэропорта: «Сегодня, 14 января, заложен фундамент Физулинского международного аэропорта. Я информировал азербайджанский народ о строительстве аэропорта. Это очень важный проект для развития наших освобожденных регионов. Физулинский международный аэропорт должен быть сдан в эксплуатацию в нынешнем году. Во всяком случае, взлетно-посадочная полоса должна быть сдана в этом году. А здание аэропорта будет сдано в эксплуатацию либо в нынешнем, либо в следующем году. Основная цель данного аэропорта - обеспечить приезд иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние отсюда до Шуши невелико. Если учесть, что сегодня заложен фундамент новой четырехполосной, а местами шестиполосной автомобильной дороги Физули-Шуша, то зарубежные гости, прибыв в Физулинский международный аэропорт, очень удобно и быстро смогут добраться до Шуши».

Как отметил глава государства, начинается большое возвращение, и точно так же, как оккупант за 44 дня войны был изгнан с территорий страны, Карабах тоже будет за короткое время восстановлен.

(Автор: Альпер Зия. Текст: Кямаля Сеидова)