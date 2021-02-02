Нагиф Гамзаев: Сегодня молодёжь Азербайджана стала примером для будущих поколений

БАКУ /Trend/ - Победный марш нашей Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, 44-дневная Отечественная война, написанная золотыми буквами в истории нашей страны, подтвердили высокий уровень национального патриотизма молодёжи и её целеустремленность к моральным ценностям.

Об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев. Он отметил, что во все периоды истории азербайджанская молодёжь была движущей силой развития. Она, как динамичная группа общества, всегда находилась в центре всех процессов и активно участвовала в общественно-политической жизни страны.

Всестороннее развитие молодёжи в нашей стране, её правильное воспитание, приверженность национально-нравственным ценностям и воспитание в духе патриотизма – всегда были в центре внимания Президента Ильхама Алиева. В результате успешного продолжения государственной молодежной политики Ильхамом Алиевым, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня молодёжь Азербайджана оправдала себя во всех сферах и смогла достойно представить нашу страну в мире.

Сегодня для молодёжи открыты большие двери и дороги. Молодежь Азербайджана, достаточно активная во всех сферах общественной жизни, пользуется этими возможностями, обеспечивает собственное развитие и надёжно защищает свои интересы как достойные граждане нашего государства. Провозглашение Президентом Ильхамом Алиевым 2020 года «Годом волонтёров» дало новый импульс успешно реализуемой молодежной политике, становлению молодых людей как гарантов светлого будущего и ответственных граждан Азербайджана. Год волонтёров также сыграл роль в объединении молодёжи вокруг таких универсальных ценностей, как мир и доброта.

Практически все реформы в стране сейчас ориентированы на молодёжь. Они активны в укреплении государственной независимости, проведении успешных реформ в стране и решении важных задач, стоящих перед государством. Отрадно, что активная во всех сферах для прогресса нашей страны и укрепления нашей государственности молодёжь тесно сплочена вокруг Президента Ильхама Алиева и видит залог счастливого будущего в партии «Ени Азербайджан». Сегодня за выбором молодёжи партии «Ени Азербайджан» стоит приверженность государственности и защита национальных интересов. Отрадно, что молодежь, вступая в партию, получает широкое поле для своей общественной деятельности, а также возможность внести свой вклад в развитие азербайджанского общества.

Молодёжь, сплотившаяся вокруг Президента Ильхама Алиева, подтвердила, что воспитана в национальном духе, в духе патриотизма и была готова пожертвовать своей жизнью во имя Родины в 44-дневной Отечественной войне, открывшей новую страницу в истории, в героических летописях Азербайджана. Чтобы освободить Карабах и прилегающие к нему регионы, признанные неотъемлемой частью суверенного Азербайджана, тысячи отважных молодых людей прикрывали грудью от вражеских пуль свою Родину, защищая её, освободили земли от оккупации врага и вернули их законным владельцам. Азербайджанская молодёжь, написавшая героический эпос о своей отваге, стала примером для следующего поколения.

Как и на фронте, наша молодёжь так же была активна и в информационной войне, доносила всему миру правду об Азербайджане.

Нагиф Гамзаев также отметил, что во время пандемии коронавируса наша молодёжь проявляла активность в различных сферах, поддерживая здоровье общества. Молодёжь сыграла особую роль в профилактических мерах против «невидимого врага», а также в работе по просвещению населения. Во время пандемии наша молодёжь использовала любую возможность, чтобы продемонстрировать социальную солидарность. Она способствует повышению эффективности проделанной работы, давая советы в социальных сетях и местах своего проживания о том, как защититься от вируса.

По случаю 2 февраля - Дня молодёжи Азербайджана, поздравляю нашу молодежь, которая всегда придерживается традиций государственности, и желаю ей успехов в дальнейших усилиях по укреплению и процветанию нашей страны!