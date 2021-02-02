Утверждены Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана во вторник подписал распоряжение об утверждении "Азербайджан 2030: Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию".

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении подчеркивается, что глобальные экономические реалии, а также цели, поставленные на новом этапе развития, требуют определения долгосрочного вектора развития страны, основных направлений социально-экономического развития и соответствующих национальных приоритетов.

Таким образом, для достижения целей, стоящих в новый стратегический период, необходимо сформировать рамки соответствующей политики и реформ, и утверждаются "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Кабинету министров в связи с этим поручается в девятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" в соответствии с Национальными приоритетами, утвержденными настоящим распоряжением;

- обеспечить следующее при подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы": эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями и специализированными консалтинговыми компаниями; привлечение соответствующих государственных органов (учреждений), научных организаций, специалистов и институтов гражданского общества; раз в год информировать Президента Азербайджана о проделанной работе по реализации Национальных приоритетов; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Соответствующие государственные органы (учреждения) должны принять необходимые меры для выполнения задач, вытекающих из Национальных приоритетов.