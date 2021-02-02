Будет подготовлена "Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров в девятимесячный срок подготовит и представит Президенту Азербайджана проект "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

Как передает во вторник Trend, это отражено в распоряжении Президента Ильхама Алиева об утверждении "Азербайджан 2030: Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию".

Согласно распоряжению, при подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" Кабинет министров Азербайджана обеспечит следующее:

- эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями и специализированными консалтинговыми компаниями;

- привлечение соответствующих государственных органов (учреждений), научных организаций, специалистов и институтов гражданского общества.

Кабинету министров также поручено раз в год информировать Президента Азербайджана о проделанной работе по реализации Национальных приоритетов и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Соответствующие государственные органы (учреждения) примут необходимые меры для выполнения задач, вытекающих из Национальных приоритетов.