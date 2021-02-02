Самовольные заявления чиновников в связи с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана недопустимы – депутат

БАКУ /Trend/ - В результате славной победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий и обеспечил свою территориальную целостность. Теперь главная задача – восстановить и реконструировать освобожденные земли.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

По словам депутата, Азербайджанское государство придает особое значение восстановлению этих территорий, и меры в этом направлении уже начаты – ведутся активные работы по восстановлению инфраструктуры.

"Реставрационные работы на освобожденных территориях находятся в центре особого внимания главы государства. Восстановление этих земель должно осуществляться в последовательности, определенной государством. Глава государства неоднократно затрагивал этот вопрос в своих выступлениях. В первую очередь должно быть проведено разминирование. Затем необходимо определить и оценить ущерб, нанесенный врагом нашим землям в течение почти 30 лет. Только после этого на этих территориях может начаться реализация инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и создание жилищных условий.

В то же время, Президент Ильхам Алиев создал форму гражданского управления на освобожденных территориях через институт специального представителя и уже назначил спецпредставителя в Шушинском районе", – сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что Координационным штабом, созданным в связи с восстановлением освобожденных территорий, руководит Администрация Президента.

"Как я и сказала, данный вопрос находится в центре особого внимания главы государства, и работы, которые будут там проведены, согласовываются на самом высоком уровне. Однако, к сожалению, некоторые госструктуры и чиновники выступают с несогласованными заявлениями, распространяя информацию о создании представительства какого-либо ведомства на освобожденных территориях. Разумеется, это приводит к замешательству и справедливому недовольству в обществе.

Должностным лицам следует быть внимательными в данном вопросе и воздерживаться от заявлений по таким чувствительным вопросам без соответствующего согласования. Глава государства затронул этот вопрос во вчерашнем интервью Азербайджанскому телевидению и предупредил чиновников. Считаю, что каждый должен сделать выводы из этого предупреждения", – добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)